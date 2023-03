Si chiama MYT Festival e si prefigge di dare un grande aiuto ai giovani per affrontare al meglio le sfide del futuro negli studi e nella professione: sarà un evento di orientamento formativo in tre tappe, a partire da oggi, lunedì 20 marzo, per proseguire la settimana prossima, il 27 ed il 28, sempre al teatro Massimo di Cagliari, finalizzato a creare un ponte tra il mondo del lavoro e l’universo della scuola.

Dopo il successo dell’incontro con Oscar Farinetti, il celebre imprenditore guru di Eataly che ha presentato il suo ultimo libro “È nata prima la gallina… forse” edito da Slow Food, la Mab&Co, diretta dal Ceo Andrea Podda, prosegue nelle sue iniziative coinvolgendo gli studenti che sono prossimi ad una scelta di vitale importanza dopo l’esame di maturità.

Il percorso si inserisce all’interno di un progetto più ampio, il Master Your Talent Project, che, attraverso un elaborato programma curato da formatori esperti e attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, ha già offerto a oltre mille studenti degli istituti superiori di tutta la Sardegna, degli strumenti utili per la conoscenza del proprio potenziale in vista di un orientamento efficace verso la scelta universitaria o lavorativa.

Dopo il successo dell’edizione scorsa, che ha visto protagonisti al THotel di Cagliari oltre 400 studenti e 25 aziende, Mab&co ha deciso di replicare il MYT Festival coinvolgendo oltre 700 studenti e 30 aziende del territorio sardo nella sala grande del teatro di via De Magistris presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni.

Speech formativi tenuti dalle figure più rappresentative del mondo accademico e aziendale si alterneranno con laboratori interattivi, al fine di permettere agli studenti presenti in sala di acquisire gli strumenti per progettare concretamente il proprio futuro.

Grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto tra la MAB&Co e l'Ufficio Scolastico Regionale diretto da Francesco Feliziani, il Master Your Talent Project gode del supporto e della piena collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

L.P.

© Riproduzione riservata