Giovedì 26 alle 19 e venerdì 27 gennaio alle 11.30 (matinée per le scuole), appuntamento con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari sul palco del Grazia Deledda di Paulilatino.

La compagine cagliaritana, diretta dal sassarese Andrea Solinas, propone due appuntamenti in occasione del tour “Un’Isola di Musica 2023”, la consueta rassegna musicale nei centri della Sardegna. Il programma prevede l’esecuzione di due fra le più famose composizioni sinfoniche del Classicismo musicale settecentesco di Haydn e Mozart: la Sinfonia n. 99 in Mi bemolle maggiore Hob:I:99 di Franz Joseph Haydn e il Concerto n. 4 in Re maggiore per violino e orchestra K. 218 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Nel ruolo di violino solista si esibisce Gianmaria Melis, primo violino di spalla del Lirico. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 50 minuti circa e non prevede l’intervallo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata