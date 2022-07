Il “Gran Galà della Sardegna” va in scena questa sera, 21 luglio, alle 21 in piazza Centrale a Porto Cervo. Uno degli eventi promossi dal Consorzio Costa Smeralda per festeggiare i 60 anni della famosa località.

Sul palco, tra gli altri, il Coro Terra Galana di Monti diretto da Carlo Deriu, il Gruppo Folk Di Sant’Antonio di Gallura, Dario Deriu e le Maschere di Ottana.

E, ancora, i tenores “Remmu e Locu” di Bitti (Andrea Sella "Oche" e "Mesu oche", voce solista e mezza voce, Mario Pira, "Bassu", Basso gutturale, Pier Luigi Giorno, "Contra" controvoce gutturale, e Dino Ruiu, "Oche" e "Mesu Oche", voce solista e mezza voce); l’Orchestra Popolare Sarda con Orlando Mascia e suo figlio Eliseo.

Ci saranno inoltre Maria Luisa Congiu, portabandiera del canto sardo in tutti i Continenti, sul palco con Pierfranco Meloni alla tastiera e Alessandro Canu alla batteria. E infine i componenti dell’associazione culturale "Sos Merdules bezzos de Otzana".

Insomma tanta musica che comprende numerosi artisti, i più noti nel panorama sardo. Conduce la serata Valentina Caruso di Radiolina.

(Unioneonline)

