Da domani, domenica 8 giugno, fino a martedì 10, il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà, per una imperdibile tre giorni che si preannuncia entusiasmante, il one man show del più geniale trasformista al mondo, il celeberrimo e amatissimo illusionista Arturo Brachetti, una produzione della Patagonia Pictures in esclusiva per il capoluogo sardo.

“Solo” è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi.

Novanta minuti in cui si susseguono risate, applausi e grande stupore che corrono veloci in uno spettacolo che, da otto stagioni, conquista gli spettatori di ogni età.

Protagonista è il trasformismo, l’arte di cui Brachetti è maestro indiscusso.

A quella si affiancano le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme a sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Nella pièce, “l’uomo dai mille volti” apre le porte della sua casa, in cui ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia.

È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri.

Si schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e condividerla con il suo pubblico.

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà, nella casa, e nella fantasia, di Arturo Brachetti tutto è possibile: dai personaggi delle serie tivù più celebri alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, lo spettacolo è un vero e proprio as-Solo per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che continua a incantare il pubblico con il suo lavoro più completo, definito ormai un classico contemporaneo.

Famoso e acclamato in tutto il pianeta, Brachetti è la leggenda del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge, reinventandolo in chiave contemporanea.

La sua carriera comincia a Parigi negli anni Ottanta: da qui in poi è inarrestabile, con una solida notorietà al di fuori del nostro Paese.

Si è esibito in quasi tutti gli Stati, in Europa e oltre Oceano, in diverse lingue e in centinaia di teatri.

Il suo precedente one man show “L’uomo dai mille volti” è stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori.

A questo si aggiungono 1.000.000 di spettatori di SOLO.

I suoi numeri di quick-change sono così veloci da essere imbattuti nel Guinness dei primati.

Regista, showteller, direttore artistico, Brachetti è un artista a 360° noto in tutto il mondo per la sua capacità di portare in scena gli elementi tipici del Dna italiano: qualità, amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia.

Impossibile resistere al richiamo di un artista così straordinario: ogni sera è un sold out incredibile con il pubblico che gli manifesta un affetto ed un calore eccezionali che si tramutano in lunghissimi applausi, standing ovation e centinaia di richieste di selfie e autografi.

