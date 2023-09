Il format “Risvegli Musicali” del maestro Mauro Uselli per la stagione autunnale si trasferisce nelle chiese e nelle basiliche del nord Sardegna, per poi inoltrarsi nel corso dell’inverno in Liguria e nuovamente in Francia a Montpellier, città che lo ha già premiato per il suo talento artistico e il valore musicale delle sue performance.

Durante le festività natalizie “Risvegli Musicali” farà tappa anche ad Alghero. Saranno mesi intensi quelli del maestro Uselli che si prepara non solo per i suoi live. In programma infatti c’è il nuovo lavoro discografico “Goldberg Variations hindi Bach” che a breve uscirà su tutte le piattaforme digitali. Un nuovo singolare approccio alla musica di Bach elaborata in chiave orientale e suonata con bansuri flauto indiano, un album con le registrazioni live delle variazioni di Goldberg realizzate per strumento solo in concetto yoga e meditativo.

Le variazioni di Goldberg in questa originale veste possono essere ascoltate prossimamente presso la chiesa di San Francesco ad Alghero nei giorni della propria festività, il 7 ottobre alle ore 20, dove il musicista darà un saggio della combinazione classica con la musica hindostana. In questo live, Uselli suonerà in duo con Monica Mura alle percussioni.

