Dopo l’intenso debutto affidato a Caterina Murino con “Medea”, la seconda edizione del Quartu Cultura Festival prosegue con un altro appuntamento d’eccezione che conferma la vocazione della rassegna a intrecciare grandi protagonisti della scena italiana, linguaggi artistici differenti e la straordinaria cornice del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.



Sabato 29 agosto, alle ore 21, arriva Giancarlo Giannini, maestro indiscusso della scena italiana, protagonista di “Le parole note”, un recital che mette in dialogo letteratura e musica. Accompagnato da un quartetto guidato dal sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, Giannini condurrà il pubblico in un viaggio nell’universo femminile attraverso parole e versi capaci di attraversare epoche, culture e sensibilità diverse.



Da Pablo Neruda a García Lorca, da Márquez a Shakespeare, da Angiolieri a Salinas, la voce inconfondibile di Giannini darà vita a un percorso tra amore e desiderio, malinconia e ironia, sensualità e poesia. A fare da contrappunto alla narrazione saranno le musiche inedite di Zurzolo, in un incontro originale tra parola e suono. Un viaggio dal Duecento ai giorni nostri, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera notturna di Molentargius, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza.



Firmato dalla Fondazione Quartu Cultura, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare gli itinerari del sapere in città, il festival continua il 3 settembre con il concerto in acustico di Rapahel Gualazzi, e prosegue fino al 10 settembre. Un percorso che intreccia teatro, musica, danza e reading letterari e che propone un programma capace di parlare a pubblici diversi, trasformando la cultura in un’esperienza da vivere.



Come sottolinea Giovanni Follesa, vicepresidente della Fondazione Quartu Cultura: «Molentargius non è soltanto lo scenario dei nostri appuntamenti, ma parte dell’esperienza. Chi partecipa porta con sé non soltanto il ricordo di ciò che ha visto o ascoltato, ma l’emozione di averlo vissuto in un luogo straordinario, dove cultura e ambiente insieme diventano un modo inedito di vivere il territorio».



È questa la cifra del Quartu Cultura Festival: portare l’arte in luoghi di straordinaria bellezza e trasformare ogni appuntamento in un’occasione di incontro, scoperta e partecipazione.

(Unioneonline)

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