Cosa dicono le stelle per il 29 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete – Il caldo e la fatica oggi vi abbattono più del solito. Trovate un modo per rinfrescarvi e riprendere i sensi.
Toro – Chiedere aiuto vi è difficile ma per questa volta dovete abbassare la guardia e farvi avanti per primi...
Gemelli – I risultati dei vostri sforzi arriveranno presto, ma quando meno ve lo aspettate. Tenetevi pronti a tutto!
Cancro – Non dovete abbandonare la speranza: quel sogno ricorrente vi deve invece dare la giusta carica!
Leone – Se le amicizie faticano a decollare in questo periodo, fatevi avanti per primi: saranno tutti felici di accogliervi.
Vergine – Fare delle rinunce non vi è mai passato per la testa, ma forse in questo momento la situazione lo richiede...
Bilancia – Delle vostre passioni non dovreste mai vergognarvi: al contrario, chi non le capisce può pure girarvi al largo!
Scorpione – Se le vacanze sono già finite, non disperate: qualche giorno di relax inaspettato vi attende a breve.
Sagittario – Credete in voi stessi più di quanto non crediate agli altri. Forse oggi però è necessario ammettere l’errore...
Capricorno – Il denaro non è e non può essere la soluzione a tutti i vostri problemi. Cercate di essere più empatici...
Acquario – Siete sempre acuti e di risposta pronta, almeno fino a quando non compare quella persona. Affrontatela!
Pesci – Ricordatevi di essere insistenti sulle cose che vi stanno a cuore. Nessuno lo farà al posto vostro altrimenti.