Ariete – Il caldo e la fatica oggi vi abbattono più del solito. Trovate un modo per rinfrescarvi e riprendere i sensi.

Toro – Chiedere aiuto vi è difficile ma per questa volta dovete abbassare la guardia e farvi avanti per primi...

Gemelli – I risultati dei vostri sforzi arriveranno presto, ma quando meno ve lo aspettate. Tenetevi pronti a tutto!

Cancro – Non dovete abbandonare la speranza: quel sogno ricorrente vi deve invece dare la giusta carica!

Leone – Se le amicizie faticano a decollare in questo periodo, fatevi avanti per primi: saranno tutti felici di accogliervi.

Vergine – Fare delle rinunce non vi è mai passato per la testa, ma forse in questo momento la situazione lo richiede...

Bilancia – Delle vostre passioni non dovreste mai vergognarvi: al contrario, chi non le capisce può pure girarvi al largo!

Scorpione – Se le vacanze sono già finite, non disperate: qualche giorno di relax inaspettato vi attende a breve.

Sagittario – Credete in voi stessi più di quanto non crediate agli altri. Forse oggi però è necessario ammettere l’errore...

Capricorno – Il denaro non è e non può essere la soluzione a tutti i vostri problemi. Cercate di essere più empatici...

Acquario – Siete sempre acuti e di risposta pronta, almeno fino a quando non compare quella persona. Affrontatela!

Pesci – Ricordatevi di essere insistenti sulle cose che vi stanno a cuore. Nessuno lo farà al posto vostro altrimenti.

© Riproduzione riservata