A Cabras si è conclusa la rassegna musicale Cabras Cover Band Contest, giunta alla sua ottava edizione e la cui organizzazione, il Comune di Cabras, quest'anno, ha affidato alla Pro Loco.

Ad aggiudicarsi la manifestazione che ha visto impegnate, ai nastri di partenza, quindici band, sono stati gli Zero Pelo, gruppo musicale nato a Oristano, nei primi anni novanta e, recentemente, tornato alla ribalta, nella sua composizione storica: Leonardo Dessi alla voce, Davide Biggio e Alessandro Campanelli alle chitarre, Maurizio Mura al basso e Paolo Carta alla batteria. Secondi classificati i Little Dany & The B-Folks. Mentre il terzo gradino del podio è andato agli Angels of Harlem. Dopo la proclamazione del direttore artistico Andrea Cutri, a premiare i vincitori ei secondi classificati, il sindaco Andrea Abis. I terzi classificazioni sono stati premiati dal presidente della Pro Loco, Evaristo Sforza.

"Un evento importante che ha vista la Pro Loco impegnata coi suoi soci, per otto serate, nell'arco di due mesi - spiega Sforza - Un banco di prova impegnativo, per un'associazione ricostituitasi solo pochi mesi o sono. tuttavia, il bilancio complessivo è da ritenersi positivo. E a tal proposito, un ringraziamento va al sindaco Abis per la fiducia incondizionata riposta, fin da subito, nella nostra associazione, agli uffici comunali preposti, per il costante supporto fornito, al direttore artistico Andrea Cutri ea tutti i soci della Pro Loco, impegnati sul campo, per la buona riuscita della manifestazione. Non nascondiamo la nostra soddisfazione per essere riusciti a rendere un servizio gradito alla nostra comunità ea quanti, durante la stagione estiva hanno scelto di trascorrere a Cabras, le loro vacanze, nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Cabrarese 2026, segno ulteriore della vitalità della Pro Loco e della sua innata vocazione ad adoperarsi per la crescita e la promozione di Cabras".

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