Dopo la tappa primaverile di Perfugas il Festival Ironik Folktronik approda sabato e domenica nell'incantevole bosco di Parco Littu a Santa Maria Coghinas.

Davvero ricco il programma proposto dall'associazione culturale Sonos & Sounds. Il via sabato alle 18 con una speciale sessione di Yoga proposta dalla kazaka Alexandra e da Mirko porterà alla scoperta del territorio di Santa Maria Coghinas.

Domenica si entra nel vivo del festival, con una maratona musicale di 12 ore che inizierà alle 16.30. Tra gli artisti che si esibiranno, Leeroy Thornill, tastierista, dj e ballerino, ex membro dei The Prodigy, uno dei gruppi più importanti della musica elettronica; Killer Faber, al secolo Fabio Desogus, una delle figure più influenti della scena techno ed elettronica italiana; Amedeo Inglese, che darà vita a un set ibrido, Kabaret Maker, resident del festival, C_Sky, dj e producer sardo, Fabio Tallo, che proporrà un live in piena chiave Drone e Dub Techno e Santa Maria de la Psicodelia, con il suo suono Trippy Guepaje tropicale, caratteristico delle regioni più psichedeliche dell'equatore. L'elettronica cede il passo alla tradizione, con il Coro Coxina di Santa Maria Coghinas, che allieterà il pubblico intonando i canti del repertorio tradizionale isolano.

