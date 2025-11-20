La patrona della musica Santa Cecilia verrà celebrata pure quest’anno dal Festival delle Bellezze con un concerto che si terrà sabato alle 20 (ingresso gratuito) nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce, a Sassari.

L'appuntamento, inserito nella rassegna nazionale della FENIARCO “Voci per Santa Cecilia” (Festival nazionale di musica sacra), prevede l'esibizione dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, dirette dal maestro Vincenzo Cossu.

Saranno eseguiti brani del repertorio sacro e spirituale, oltre alla musica sarda e alcune composizioni classiche del periodo natalizio.

La serata di sabato prossimo costituirà la 14ª tappa dell’VIII edizione del Festival delle Bellezze, che si avvia verso la conclusione, con gli ultimi eventi in calendario tra novembre e dicembre che completeranno il tour nel nord Sardegna.

