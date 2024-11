Trentacinquesimo e ultimo appuntamento il 13 novembre con la rassegna "I mercoledì del Conservatorio" proposta dall'istituto musicale "Canepa" di Sassari. Il Duo Marele, formato dagli allievi Marta Piras al violoncello e Michele Cocco al pianoforte, si esibirà alle 19. L'ingresso come al solito è gratuito.

Il concerto di mercoledì sarà incentrato su musiche di Edvard Grieg e Sergej Rachmaninov. Del compositore norvegese verrà eseguita la Sonata in la minore per violoncello e pianoforte op. 36, seguita da Due pezzi op. 2: Preludio in fa maggiore e Danse orientale in la minore di Rachmaninov.

Marta Piras ha iniziato lo studio del violoncello a 8 anni, frequentando il corso di propedeutica al Canepa, dove ha proseguito poi gli studi sotto la guida del docente Angelo Nappi, conseguendo nel 2022 la laurea di I livello. Ha fatto parte dell’Orchestra giovanile della Sardegna e attualmente suona nell’Orchestra del Conservatorio di Sassari.

Michele Cocco si avvicina al pianoforte a 11 anni, diplomandosi con lode al Liceo Musicale “Azuni” di Sassari per poi entrare al Conservatorio “Canepa”, allievo delle docenti Marlena Maciejkowicz e Sinziana Mircea. La sua carriera studentesca vanta la partecipazione al programma Erasmus+ all’Università Occidentale di Timișoara, in Romania, con i maestri Manuela e Dragos Mihailescu.

© Riproduzione riservata