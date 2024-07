Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Il deejay e producer Sandro Puddu è in classifica Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi), raggiungendo la quinta posizione con il suo nuovo singolo “Love Me Again”. Contemporaneamente l’artista isolano ha anche raggiungo la Top 10 della classifica BeatStats dedicata ai migliori produttori al mondo di funky house.

Sandro Puddu è in onda, come gli altri deejay dell’etichetta Acetone, sulle radio internazionali ed è molto attivo tra serate in Sardegna e anche fuori dall’Isola. Il singolo appena uscito, genere funky house, - almeno nei piani del deejay e dell'etichetta musicale Acetone di Jens Lissat e Maurizio Nari - è la melodia perfetta per far scatenare l’estate 2024. Il successo ottenuto sta dando ragione ai loro piani. L’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in Provincia di Oristano) è stato tra i protagonisti del Winter Music Conference di Miami (in Florida, negli Stati Uniti) considerato a tutti gli effetti il più grande punto d'incontro mondiale dell'industria della musica dance elettronica «È stata una grande soddisfazione esportare la nostra musica in un palcoscenico così importante», dice Puddu.

