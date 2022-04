Saranno i Subsonica, la storica band torinese, a dar voce all'AnnoZero Fest, evento per celebrare il ritorno alla musica live, condivisa e ballata, di fronte al mare di Alghero.

Appuntamento il 26 agosto all’anfiteatro "Maria Pia", tappa sarda del tour dei Subsonica che quest'anno celebrano il venticinquesimo anno dall'uscita del loro "Microchip Emozionale", uno dei lavori più rappresentativi della band.

La band si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo "Atmosferico 2022", nato per il ventennale di "Amorematico", l'album che li ha consacrati nell'Olimpo delle band italiane, terza release del gruppo pubblicata l'11 gennaio 2002. In programma un’emozionante scaletta su beat potenti e travolgenti.

AnnoZero Fest è il festival di musica organizzato Roble Factory in collaborazione con Fondazione Alghero. L'evento, inserito nel cartellone dell'estate algherese, sarà arricchito dall'esibizione di altri artisti - nelle prossime settimane verranno svelati gli altri ospiti - che completeranno la line up della festa per una serata all'insegna dell'elettronica di qualità da dancefloor.

Prevendite aperte da mercoledì 20 aprile (alle 12) sui circuiti autorizzati.

