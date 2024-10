Nell’ambito delle rassegna “Comici da Sbarco” organizzata dall’associazione culturale Pino e gli Anticorpi, sabato 26 ottobre alle 21 al Teatro Parodi di Porto Torres è in programma il primo appuntamento che vedrà sul palcoscenico i Panpers con “Body Scemi”. Lo spettacolo, prodotto e interpretato da Andrea Pisani e Luca Peracino, tratta dei temi in chiave ironica e divertente che riguardano il cambiamento climatico, i conflitti globali, le farine di insetti e le intelligenze artificiali. C’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un mondo sempre più grottesco. I Panpers, comici, attori e conduttori, tornano così palcoscenico con una proposta completamente nuova. Passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, offrono agli spettatori una prospettiva fuori dal coro del bizzarro presente in cui stiamo vivendo. Uno spettacolo entusiasmante che il duo dichiara essere quello della loro maturità artistica.

