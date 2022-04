I Maneskin infiammano il Coachella Valley Music and Arts Festival sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California.

Con un tripudio di pizzi e mascara la band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha cantato per quarantacinque minuti di rock nella serata conclusiva della tre giorni di musica. Prima “Zitti e Buoni”, la hit con cui ha trionfato a Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Poi "I Wanna Be Your Dog", "I Wanna Be Your Slave", "Mammamia" e "Gasoline", dedicata alle vittime della guerra in Ucraina. Per presentarla il frontman ha citato un discorso sulla guerra di Charlie Chaplin ne "Il grande dittatore", ricordando il "privilegio di vivere" mentre "bombe cadono su una città".

"Free Ukraine, Fuck Putin", ha scandito mentre sul maxi schermo per un attimo compariva il volto del presidente russo.

