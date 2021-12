Esclusi dal Festival di Sanremo per la 25esima volta.

I Jalisse, vincitori della kermesse nel 1997 con “Fiumi di parole”, si sfogano ancora una volta sui social: “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone – scrivono su Instagram Alessandra Drusian e Fabio Ricci -. Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”.

Il brano che hanno proposto si chiama “E' proprio questo quello che ci manca", "per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme)". Su Instagram hanno condiviso il testo: “Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo”.

Mesi fa avevano scritto anche al presidente della Repubblica, che li aveva ringraziati e chiesto di poter ricevere “il cd di canzoni inedite – il Vostro album scritto durante il lockdown – in cui è compreso anche il brano ‘Speranza in fiore’, dedicata ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19”.

