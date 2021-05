Bella rivincita per i Jalisse, contattati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona.

Il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 a Sanremo con “Fiumi di parole”, ha scritto al Capo dello Stato ad aprile per invitarlo ad ascoltare il loro ultimo album e in particolare la canzone “Speranza in un fiore”, dedicata alle vittime più anziane e sole del Covid.

A sorpresa dopo pochi giorni è arrivata la risposta dagli uffici del Quirinale. Il presidente, attraverso un suo portavoce, ha ringraziato e chiesto di poter ricevere “il cd di canzoni inedite – il Vostro album scritto durante il lockdown – in cui è compreso anche il brano ‘Speranza in fiore’, dedicata ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19”.

"Apriamo la cassetta della posta – ha scritto la coppia sui social – e scopriamo una bella lettera che arriva dal presidente della Repubblica Mattarella che attende l'invio del nostro nuovo cd ‘Voglio emozionarmi ancora’. Felicissimi!!!!”.

