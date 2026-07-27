A meno di due settimane dal via della 39ª edizione del festival, in programma dall’8 al 16 agosto tra Berchidda, epicentro della manifestazione, e altri quindici centri del Nord Sardegna, Time in Jazz svela alcune novità rispetto al programma annunciato in primavera.

Nel concerto in notturna “The Music of Miles / Coltrane” il 14 agosto, in piazza del Popolo a Berchidda, il trombettista statunitense Nicholas Payton sarà affiancato da tre protagonisti assoluti della scena internazionale come il sassofonista Rick Margitza, il chitarrista Charlie Hunter e il batterista Greg Hutchinson.

Tra gli appuntamenti in decentramento spicca, invece, l’esibizione della Bandakadabra a Olbia l’11 agosto alle 11 nella sala dell’aeroporto Costa Smeralda intitolata al Principe Karim Aga Khan IV. Sempre a Olbia e sempre alle 11, ma nella basilica romanica di San Simplicio, il 13 agosto sarà la volta di Markus Stockhausen e Alireza Mortazavi con “Hamdelaneh”.

Infine, per quanto riguarda Time After Time, lo stesso giorno (13 agosto) a Berchidda, nella piazzetta di legno, Pierpaolo Vacca si esibirà insieme al trombonista Filippo Vignato, e non con Moses Concas, come precedentemente annunciato.

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