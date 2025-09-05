La tappa numero 10 del Festival delle Bellezze arriva a Cargeghe. La rassegna musicale promossa dall'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonìa e ideata dal maestro Vincenzo Cossu propone alle 21, sul sagrato della chiesa di Santa Croce, piccolo gioiello rinascimentale del XVI secolo, i Crêuza de mä, che rinnoveranno il loro “Tributo a Fabrizio De Andrè”.

La band è nata a Sassari nove anni fa e porta in tutta l’isola le canzoni del grande Faber: il cantautore genovese, scomparso 26 anni fa, amava la Sardegna, terra alla quale si sentiva particolarmente legato.

Il concerto si aprirà con una novità assoluta: l'energica band dei RIOS - Raichinas Isula Orminas Sonos, progetto che promette di coinvolgere gli spettatori con un mix travolgente di melodie in limba, ritmo e allegra energia. I RIOS si formano nel 2019 e si caratterizzano fin dall’esordio nel raccontare in musica i miti, la storia e il presente dell’isola e del mondo in lingua sarda logudorese.

La serata sarà condotta da Manuela Muzzu.

© Riproduzione riservata