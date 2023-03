La trattativa, alla fine, è andata a buon fine, e i Black Eyed Peas saliranno sul palco del Red Valley Festival 2023 il 14 agosto.

L’organizzazione della manifestazione che andrà in scena dal 12 al 15 agosto a Olbia è riuscita a trovare l’accordo per portare la band californiana alla Olbia Arena: reduci dall’ospitata all’ultimo Festival di Sanremo, i Black Eyed Peas si esibiranno nella terza serata, quella del già annunciato Sfera Ebbasta, protagonisti della quattro giorni ferragostana insieme a Guè Pequeno e Lazza (12 agosto), Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto) e Paul Kalkbrenner (15 agosto). Nelle prossime settimane verranno ufficializzati gli altri artisti che completeranno la line-up dell’evento.

Intanto, il Red si gode la presenza dei Black Eyed Peas. Il gruppo musicale alternative hip hop più famoso al mondo negli anni 2000, vincitore di 6 Grammy Awards, quello di “Where Is the Love?”, “Shut Up” e “Let's Get It Started”, giungerà in Gallura per far ballare i 20mila della Olbia Arena con tutti i suoi successi e le hit dell’ultimo disco “Elevation”, uscito a novembre: su tutte il tormentone “Simply The Best”.

