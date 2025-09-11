Tocco rossoblù nel nuovo film Netflix “Ogni maledetto Fantacalcio”: tra gli attori spunta il bomber Leonardo Pavoletti.

L’attaccante livornese compare a sorpresa in una scena al fianco di Francesco Russo e Valeria Angione nella pellicola comedy di 90 minuti (incluso recupero) diretta da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI.

«Ho toccato Pavoletti!», esulta Nicola (interpretato da Francesco Russo) dopo un improbabile selfie con il calciatore.

Dedicato a tutti i fantallenatori, il film è con Giacomo Ferrara, Silvia D'Amico, Francesco Russo appunto, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, con la partecipazione di altre star del mondo del calcio come Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato e Riccardo Gentile.

La trama del film

Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? È questa l'insolita domanda che si deve porre una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), mentre interroga Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello). Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio "Mai una gioia" nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi.

Il giorno del suo matrimonio - e dell'ultima, decisiva giornata di campionato - Gianni però non si è presentato all'altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D'Amico), l'ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti… e una quantità sospetta di minacce di morte.

È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus… e vendetta.

Nel cast del film, scritto da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, che vede la collaborazione di Fantacalcio (un marchio di Quadronica), anche Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Francesca Agostini.

(Unioneonline/D)

