Gli Eiffel 65 riportano a Sassari la Dance Anni '90Bel riscontro per la prima giornata del TDM taste & drink mood
Quei movimentati anni '90 sono stati riproposti a Sassari sul palco di piazzale Segni dagli Eiffel 95. La storica band piemontese, che nei primi anni comprendeva anche il dj Gabry Ponte, è stata la guest star della prima serata di “TDM taste & drink mood”, evento organizzato da alcuni commercianti sassaresi,
Il duo Maury-Jeffrey Jey ha fatto ballare il pubblivo con i successi, da “Tu credi” a “Too much of even”, passando per “Quelli che non hanno età”, “Move your body”. Omaggio anche a Gigi D’Agostino con la sua “L’amour toujours”.
Non sono mancati il successo planetario della band, “Blue (da ba dee)” che quest’anno compie 26 anni, per chiudere con la bellissima “Viaggia insieme a me” dedicata ai figli che crescono.
Sul palco tra gli altri anche Daniele Mura dj e 90’s flow con i più grandi successi degli anni novanta.