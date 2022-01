Aveva iniziato col jazz e il blues negli anni '50, ma dopo un decennio si dedicò alla musica folkloristica sassarese: precursore e punto di riferimento, Tony Del Drò vendette addirittura 800mila copie con “La mirinzana”.

A 36 anni dalla sua morte il figlio Piero gli rende omaggio con un Cd dal titolo “Carrera” che ha coinvolto alcuni artisti sardi: Beppe Dettori, Francesco Pilu (voce dei Cordas et Cannas), Soleandro, Claudio Caggiari, Giovanni Carboni, Alessandra Luzzu, Giacomo Doro, Gabriele Masala, Andrea Poddighe (ex Coro degli Angeli), Enzo Mugoni, Mariano Melis, Alverio Cau, Cecilia Concas, Rinaldo Bagella e Angelo Delogu.

L'altra particolarità è che i motivi celebri cantati da Tony Del Drò sono stati tradotto in spagnolo, con arrangiamenti nuovi di Gianluca Gadau e la supervisione di Eddy Mattey. E così ad esempio “La mirinzana” è diventata la berenjena, “Drommi drommi Cicita drommi” è Duerme, duerme. Il figlio Piero spiega: “Ci tenevo a recuperare la memoria di quanto fatto da mio padre, che avrebbe dovuto anche collaborare con Fabrizio De Andrè. Il prossimo Natale il Cd sarà presentato anche in Spagna, in un teatro, grazie alla collaborazione coi circoli sardi”.

© Riproduzione riservata