Giovedì la one man band di Francesco Buzzurro al Bflat di CagliariIl pluripremiato chitarrista porta il suo approccio orchestrale al jazz club del capoluogo
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Più che una semplice chitarra, una vera e propria orchestra a sei corde, in un concerto esplosivo: questo giovedì il pluripremiato chitarrista Francesco Buzzurro si esibirà dal vivo al Bflat del capoluogo, in via del Pozzetto 9 dalle 21. Un nuovo evento speciale per il cartellone 2026 del jazz club cagliaritano, con l'arrivo in città di un grande talento tricolore.
Definito dal grande Ennio Morricone come un musicista capace di rendere adatta a tutti la musica più colta, Buzzurro presenterà al pubblico il suo repertorio dal titolo "One Man Band": un'esibizione completamente in solo, resa possibile dal suo approccio orchestrale alla chitarra internazionalmente apprezzato, tramite il quale riproporrà classici firmati da artisti del calibro di George Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e pure Jobim, riarrangiati in chiave originale.
Ma Buzzurro porterà a Cagliari anche brani di sua composizione, tratti dall'ultimo album "Il Quinto Elemento", forse i più rappresentativi della straordinaria tecnica classica del chitarrista, che si arricchisce di una profonda conoscenza della storia del jazz e delle pratiche d'improvvisazione, elementi che l'hanno reso un riferimento globale per il chitarrismo acustico. Come testimoniato anche dai riconoscimenti ottenuti, con l'inserimento fra i più talentuosi interpreti da parte della rivista Musica Jazz sino all'elezione come miglior chitarrista jazz dai lettori di Guitar Player Magazine, Buzzurro vanta anche il titolo di miglior chitarrista europeo, assegnato dalla Borsa internazionale della cultura di Friburgo.