L'appuntamento è per venerdì alle 18: al Cinema Cityplex Moderno di Sassari verrà proiettato “Nel mio nome”, film di Nicolò Bassetti. Organizza la Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con le associazioni AGEDO Nord Sardegna Sassari e Trans*Support! Sassari in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia.

Il film racconta la storia di formazione di quattro giovani amici che condividono momenti importanti delle loro vite e delle loro transizioni di genere. Nico ha 33 anni, Leo 30, Andrea 25 e Raff 23: vengono da varie parti d’Italia. Iniziano la loro transizione di genere in momenti diversi delle loro vite. Giorno dopo giorno, devono affrontare con grande coraggio gli ostacoli che gli pone davanti un mondo strettamente binario. Avere una vita dignitosa e appagante è una questione di sopravvivenza. Devono essere risoluti, infinitamente pazienti e soprattutto sono consapevoli che per superare le avversità hanno bisogno di una buona dose di ironia.

Dopo un intervento di AGEDO e Trans*Support! il film sarà introdotto da Giusy Salvio (CSC di Alghero) e, al termine della proiezione, Maria Paola Curreli (AGEDO) incontrerà il pubblico per discutere sulle tematiche emerse dal film, e non solo.

