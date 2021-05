"Quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare a una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto".

Lo ha detto in lacrime Giorgia Meloni, ospite alla trasmissione tv “Verissimo”, parlando del padre Francesco, commercialista cagliaritano emigrato alle Canarie.

La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato che l’uomo era "andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta". Poi i loro rapporti si sono interrotti.

Meloni ha poi raccontato di essere stata vittima degli haters: "Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta".

La politica romana si è detta inoltre dispiaciuta di non aver avuto un secondo figlio: "Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica. Quando diventi madre e come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso. I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi".

