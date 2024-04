Ora è ufficiale: ci sarà anche Ghali al Red Valley Festival 2024. L’artista di “Casa Mia” si esibirà all’Olbia Arena il 14 agosto, arricchendo la lineup della prima serata.

Con le tre date al Forum di Assago già sold out, Ghali sceglie la quattro giorni gallurese, in programma a Olbia dal 14 al 17 agosto, per l’unica data estiva nei festival, pronto a portare tutta la sua energia in un set dal vivo che darà modo al pubblico di ascoltare tutti i suoi più grandi successi. Dai brani più iconici della sua carriera alle hit che hanno dominato le classifiche italiane, fino alla trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape “Pizza Kebab Vol.1”, Ghali regalerà una serata indimenticabile tutta da ballare.

Col rapper milanese, che i rumors davano al Red Valley da qualche tempo, salgono a cinque gli artisti “sanremesi” dell’ottava edizione della manifestazione (vedi Gazzelle il 15 agosto, Geolier il 16 e Annalisa e Irama il 17). L’annuncio di Ghali è arrivato oggi, insieme all’ufficializzazione della presenza di Charlotte de Witte, che si esibirà la sera stessa in un imperdibile dj set; in apertura spazio invece ad alcune stelle nascenti del panorama urban italiano come Axell, Digital Astro, Sadturs & Kiid.

Durante la prima serata del Red Valley sul palco olbiese saliranno anche Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi e Tony Effe.

