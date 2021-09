Il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié – le tre concorrenti del Grande Fratello Vip – è in prigione in Svizzera.

L’indiscrezione è riportata da “Oggi”, secondo cui Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié sarebbe finito in manette lo scorso giugno in Lussemburgo per poi essere estradato, in virtù di un mandato d’arresto internazionale: attualmente si troverebbe in un carcere a Lugano.

Sarebbe accusato di una truffa da dieci milioni di franchi.

Secondo il settimanale, le tre partecipanti al reality show targato Mediaset non sarebbero affatto principesse: il loro padre sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié e sarebbe cresciuto con i nipoti del negus come fosse una persona di famiglia.

Diventato adulto, avrebbe convinto alcuni discendenti legittimi, ormai decaduti, a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore.

Sarebbe poi riuscito a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope.

