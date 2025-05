Dopo i primi due sold out, Geppi Cucciari replica questa sera, sabato 24 maggio, al Teatro Massimo alle ore 19.30 e domani al Teatro Centrale di Carbonia un’ora più tardi il geniale monologo “Perfetta”, nato dalla penna sensibile e magistrale di Mattia Torre, autore prematuramente scomparso.

Un ironico monologo inserito quale appuntamento straordinario della Stagione della Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni.

Una pièce originale, ricca di umorismo, per un insolito ritratto al femminile: la protagonista di “Perfetta” è una moderna donna in carriera, impegnata a conciliare il doppio ruolo di moglie e madre con l'attività lavorativa, alle prese con i mutamenti fisici e psichici legati al ciclo mestruale. Un tema insidioso e per certi versi ancora tabù, tra antichi pregiudizi e luoghi comuni che perdurano a fronte di una maggiore conoscenza dei delicati equilibri tra corpo e mente, dei cambiamenti d'umore e del divergere della sensibilità in corrispondenza con le diverse fasi che si susseguono nell'arco di quattro settimane, ovvero un mese lunare.

“Perfetta”, produzione ITC2000 con musiche di Paolo Fresu e abiti di scena disegnati da Antonio Marras rappresenta una sorta di “diario” in cui una donna registra i suoi stati d'animo sotto l'influenza del ciclo, tra sensazioni di benessere o stanchezza, maggiore o minore irritabilità: cronaca di quattro martedì apparentemente uguali, scanditi dagli stessi obblighi e ritmi, in cui il fattore determinante e (im)prevedibile è dato dagli ormoni, che alterano e comportamenti della protagonista, influenzando le sue reazioni e perfino il suo sguardo sul mondo.

Geppi Cucciari ritorna nell’Isola dopo una stagione strabiliante con il suo programma “Splendida Cornice”, la partecipazione nell’ultimo capolavoro di Ferzan Ozpetek “Diamanti”, la co-conduzione a Sanremo con Mahmood e il successo a Lol-Chi ride è fuori.

