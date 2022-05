Geppi Cucciari a Tempio e Cagliari, mentre Samara Joy è l'attesa protagonista di "The Jazz Club Network" a Sassari, Alghero e Cagliari.

E' molto nutrita in questo fine settimana la proposta artistica del cartellone organizzato dal CeDAC e dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo presieduto da Antonio Cabiddu in collaborazione con Sardegna Concerti, in prima linea per la sezione musica con il suo patron Massimo Palmas.

Geppi Cucciari arriva giovedì 5 maggio alle ore 21 al Teatro del Carmine di Tempio e prosegue il suo tour nell'Isola con tre recite sold out al Teatro Massimo di Cagliari, in programma venerdì e sabato alle 20,30 con replica straordinaria domenica alle 19.

Un monologo di Mattia Torre che prosegue un successo straordinario interrotto dalla pandemia plana in Sardegna con l’attrice di Macomer, da molti anni stella della televisione e della radio.

Oltre 2000 tagliandi finiti a tempo di record per un appuntamento inserito nella rassegna "Pezzi unici" firmata dalla direttrice artistica Valeria Ciabattoni.

SAMARA JOY – Il jazz delle grandi occasioni sarà, invece, in tour per tre giorni nei principali club dell'Isola: Samara Joy si esibirà giovedì 5 maggio a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30), venerdì al Poco Loco di Alghero (ore 22.30) e sabato chiusura al Teatro Massimo di Cagliari (ore 22.30).

Balzata alla ribalta del jazz per aver vinto nel 2019 il "Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition", Samara Joy è cresciuta nel Bronx e ha maturato interesse per il jazz nell'età del college.

La sua è una famiglia di cantanti gospel newyorchesi: a soli 23 anni, dopo essersi esibita in vari concerti con la sua voce fresca e ricca di sfumature, è stata chiamata sui palcoscenici dei più rinomati jazz club di New York, tra cui Dizzy's Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow nel Greenwich Village.

L'album di debutto che porta il suo nome è stato recentemente acclamato dalla critica internazionale: prodotto da un veterano come Matt Pierson, nomination ai Grammy, vede la collaborazione del virtuoso della chitarra jazz Pasquale Grasso.

Artista capace di riproporre la tradizione africano-americana agganciandola a una straordinaria modernità, Samara Joy è al suo debutto in Sardegna, dove si esibisce accompagnata da Ben Paterson al pianoforte, Mathias Allamane al contrabbasso e Malte Arndal alla batteria.

La nuova gestione del Teatro Massimo è riuscita a far vivere la struttura come in una grande capitale europea: nello stesso giorno, sabato 7, sono programmati due grandi eventi con orari scaglionati e due protagoniste prestigiose.

L.P.

