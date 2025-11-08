C’è un momento in cui la fortuna smette di essere un gioco e diventa un abbraccio. È accaduto giovedì sera negli studi di La Ruota della Fortuna, quando Gabriele Casti, insegnante di Selegas, e concorrente dal sorriso timido ma dalla mente fulminea, ha visto comparire sul tabellone la parola che gli avrebbe cambiato la vita. Centomila euro, una Fiat Panda e un abbraccio lungo tutta una vita con il padre, lì accanto, a stringerlo tra le lacrime.

Da qualche giorno, il nome di Gabriele Casti è sinonimo di tenacia, intelligenza e amore per la lingua italiana. Campione dalla puntata del 5 novembre, ha conquistato il pubblico e la fiducia di Gerry Scotti, che già dal primo turno aveva intuito di trovarsi davanti a un concorrente “speciale”.

E i fatti gli hanno dato ragione. In tre serate, Gabriele ha messo insieme un montepremi complessivo da record – 187.000 euro e una Fiat Panda- e ha conquistato passo dopo passo la Ruota e il cuore degli spettatori.

Mercoledì la prima grande vittoria: 37.500 euro. Poi il trionfo di giovedì, con un bottino da 124.500 euro, e infine, nella puntata di venerdì, altri 25.000 euro. Ma più del denaro, a commuovere il pubblico è stata la scena finale: Gabriele che, scoperto di aver vinto 100.000 euro e l’auto tanto ambita, si è sciolto in lacrime, rifugiandosi tra le braccia del padre, presente in studio a ogni puntata.

Un gesto che ha commosso anche Gerry Scotti e Samira Lui, entrambi visibilmente toccati dal momento. «Gli abbiamo cambiato la vita», ha detto Gerry. «Un insegnante che si impegna, studia, gioca con passione e rispetto: è la vittoria di chi crede ancora nel sapere», ha aggiunto Samira.

Dietro la calma e la determinazione di Gabriele, c’è l’amore per la lingua italiana, la preparazione di chi la insegna ogni giorno e la lucidità di chi non dimentica da dove viene.

E mentre la Ruota continua a girare, il professore che sognava una chance di riscatto è già entrato nella storia di uno dei quiz più amati della televisione.

