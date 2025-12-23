Il capoluogo che si riempie di musica già a Santo Stefano, in un panorama culturale che non si ferma neanche per le feste: venerdì 26 sono ben cinque gli appuntamenti sonori a Cagliari, tra ska e rocksteady, jazz, funk, folk e punk. In programma le selezioni dei Casteddu Street Lads a Radio X, i live di Dr. Klaus von Kalb al Bodie Art e Freak Motel a Su Tzirculu, come anche del progetto Intro al Jazzino e della band Phantomized al Cousinà Late Show.

Casteddu Street Lads

Avrà inizio dalle 20, in via san Lucifero 71, la serata officiata dalla squadra di rudeboys cagliaritani, nel format di selezioni musicali intitolato "Street Feeling", in un'edizione chiamata "Boxing Day Special". Fino all'una, per la crew ci sarà ai piatti il veterano Dippold The Rudie, affiancato da De Vita del collettivo Soul Side, con un set esclusivamente vinilico che si muoverà tra ska, rocksteady e reggae nelle loro varie sfumature.

Dr. Klaus von Kalb

Un concerto underground in calendario invece al Bodie Art di via san Giovanni 254, con il progetto post-folk dal nome esteso "The Mysterious Experiment of Dr. Klaus von Kalb": dalle 20:30, la one-man band acustica si esibirà in un live sperimentale attraverso inediti e reinterpretazioni, per la prima volta nel capoluogo dopo aver suonato per l'Isola.

Freak Motel

Alle 21 invece sarà Su Tzirculu ad accendere i riflettori per i Freak Motel, formati da Andrea Sanna (piano, synth), Matteo Sedda (tromba, elettronica), Andrea Parodo (basso) e Nicola Vacca (batteria). Il gruppo, uscito quest'anno con il terzo lavoro "Human Codec" (Irma Records), unisce le molteplici ispirazioni dei suoi membri per andare a plasmare un sound ibrido di elettronica, nu-jazz e musica per il cinema, in un approccio d'avanguardia.

Intro

Il Jazzino di via Carloforte 74 ospiterà invece la seconda puntata per il progetto Intro, a cui prestano le proprie voci le esordienti Milena Sanna, Mara Orsini, Elena Marongiu, Maria Elena Napoli, Elisa Origa ed Elisa Lombardo. Mentre il live di novembre rappresentava il debutto assoluto, a questo giro sarà presentato l'esito scenico dei lavori del gruppo, per le ore 21:45.

Phantomized & Ale Rizzu

In un nuovo evento targato Cousinà e Bohemien Eventi, dalle 22 in corso Vittorio Emanuele 178 andrà in scena il trio dei Phantomized, dal punk rock tagliente e rumoroso in continuo movimento tra proto-punk e post-punk, portando dal vivo il loro approccio militante e la loro energia cruda, da "figli della working class". Al termine, la serata andrà avanti con Ale Rizzu in consolle.

© Riproduzione riservata