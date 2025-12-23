Omaggio al Belcanto italiano fra musica, bellezza e auguri condivisi. Sabato alle 20, al Teatro Civico di Sassari, va in scena il “Belcanto Christmas Party”, il Galà lirico natalizio che vedrà protagonisti il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono caratterista Matteo Torcaso, accompagnati al pianoforte da Jakob Schroeder.

Il programma celebra l’opera italiana attraverso le pagine più amate e brillanti del Belcanto, restituite in una cornice dal forte carattere di “festival”, pensato per avvicinare gli spettatori alla musica lirica con leggerezza, emozione e calore. L’ingresso è libero e gratuito, a conferma della vocazione inclusiva di Ars Aurelia, impegnata nel rendere la musica colta accessibile e viva. L’obiettivo è quello di coniugare qualità musicale e apertura verso un pubblico ampio e trasversale.

Il soprano ucraino Hertsak e il baritono Torcaso arrivano a Sassari per il secondo appuntamento della rassegna “Voci di Natale” forti di importanti esperienze internazionali, tra cui il Donizetti Opera Festival di Bergamo e il Teatro Petruzzelli di Bari, portando sul palco energia, carisma e una profonda conoscenza del repertorio belcantistico. La conduzione della serata è affidata a Simone Azzu.

La direzione artistica di Irene Dore propone un importante momento di incontro: un concerto e un brindisi collettivo per lo scambio degli auguri in un’atmosfera festiva, elegante e coinvolgente, dove l’opera incontra lo spirito del Natale: «L’associazione Ars Aurelia, in collaborazione con l’associazione Contrapunctum ETS, invitano la città a vivere una serata speciale all’insegna della musica e della condivisione».

