Una nuova prospettiva sull'energia e la profondità della musica firmata dall'immortale Pino Daniele, offerta oggi anche nella nostra Isola: sabato 27 al Teatro Comunale di Sassari, alle 20:30, e domenica 28 al Teatro Massimo di Cagliari, alle 21, è in arrivo "Blues for Pino", un viaggio fra gli indimenticabili classici del compianto cantautore napoletano. Mentre l'organizzazione a Sassari è di Sardinia Music Hub e Le Ragazze Terribili, quella nel capoluogo è dell'associazione Il Jazzino, con il sostegno di Regione e Fondazione Sardegna, oltre che dei rispettivi Comuni.

In un complesso formato da Osvaldo Di Dio (chitarra, voce), Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitiolo (piano, tastiere, organo), Rosario Jermano (percussioni) e Lele Melotti (batteria), "Blues for Pino" nasce da un'idea dello stesso Di Dio, nella celebrazione del genio e dell'eredità artistica di Pino Daniele. Un progetto che è anche confluito in un omonimo disco, che nell'unire passato e presente svela il profondo attaccamento al blues del grande artista, così come anche la sua capacità a mescolare il genere con le sonorità tipiche della cultura parteneopea.

Passando in rassegna i grandi successi, da "Je so' pazzo" a "Yes I Know my way" fino al classico "A me me piace o' blues", i musicisti mettono in scena anche la grande connessione esistente con il repertorio di Daniele, avendo infatti partecipato a suo tempo agli iconici album “Terra mia”, “Pino Daniele”, “Nero a metà” e altri ancora, ritrovandosi oltre quarant'anni dopo in studio con Di Dio per registrare nuovamente quegli stessi brani sotto nuova luce.

Non solo quindi un omaggio alla longevità preziosa del cantautore e della sua musica, ma anche un impegno a mantenere viva la fiamma del blues italiano e della scena napoletana, creando un ponte con le nuove generazioni.

© Riproduzione riservata