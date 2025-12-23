Cosa dicono le stelle per il 23 dicembre 2025La giornata segno per segno
Ariete: L’armonia portata dalle feste vi rasserena moltissimo. Siate voi a stemperare i piccoli drammi familiari.
Toro: Un brindisi sentito e sincero riaccenderà dei legami sospesi. Non ci credete? Su i calici e vedrete...
Gemelli: Intuitivi e intensi come non mai, cogliete le cose non dette delle feste. Ma lasciatevi anche sorprendere...
Cancro: Un incontro improvviso vi scuoterà il cuore, già pieno di calore per le feste. Seguitene il battito senza paura.
Leone: Il Natale alimenta la voglia di evadere? Portate spirito d’avventura anche nel pranzo della nonna!
Vergine: Una battuta divertente vi renderà la vera anima della festa. Siete simpatici, però dosate ironia e tenerezza...
Bilancia: Le feste non vi distraggono dai vostri obiettivi, ma ogni tanto dovete anche staccare. Ve lo meritate!
Scorpione: La vostra presenza silenziosa vale più di mille regali. Alcuni se ne sono già accorti, altri lo faranno presto...
Sagittario: Idee originali e spirito libero: quali saranno le grandi novità che quest’anno portate sotto il vostro albero?
Capricorno: Ma non lo capite? Qualcuno attende un vostro messaggio. Sorprendetelo con dell’affetto vero.
Acquario: Sognatori come sempre, vi perdete nelle luci. Ma non dimenticate chi vi guarda davvero...
Pesci: Un’azione gentile vi scalderà il cuore più di qualsiasi dono possiate ricevere. Tenete gli occhi ben aperti!