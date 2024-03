Bufera sul giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo che si è lasciato andare a una battuta al veleno contro Fiorello e la figlia. Il conduttore, nell’edizione delle 12.30, aveva appena annunciato il servizio sul duetto “La prima cosa bella” che il presentatore siciliano aveva fatto con la figlia Angelica a Viva Rai2! nel giorno della festa del papà. A chiusura del servizio, mentre già andava in onda la sigla, lo si sente chiaramente dire «Che carini… Adesso questa avrà 12 trasmissioni...». Poi il microfono viene bruscamente spento.

Il video ha fatto il giro dei social ed è subito arrivata la nota Rai: «In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a "Viva Rai2!", l'Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare».

«Al momento ci sono rimasto un po’ male perché c’è di mezzo una ragazza, ma sono cose che capitano – ha commentato Fiorello -. La reazione della Rai è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà nulla».

Stamattina nel programma delle 7 del mattino è poi tornato a scherzare sulla vicenda: «Intanto premetto che se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare mi arresterebbero. Verrebbero le guardie svizzere dal Vaticano, verrebbero i corazzieri o la polizia. La galera, altro che provvedimento. ‘Ste cose scappano». Quindi lo showman ha rivelato di aver parlato con Piergiorgio Giacovazzo, che «carinamente mi ha chiesto scusa»: «Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Io e lui ci siamo chiariti. Tutto è bene quel che finisce bene. Ha passato una brutta giornata sia lui, che io. Fatemi salutare Piergiorgio: è successo e capita a tutti. Il provvedimento disciplinare? No, niente provvedimento. Se avessero intenzione, mi auguro di no. Uno in un fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d’espressione».

Poi torna a ironizzare: «Io mi sono preoccupato non per quello che ha detto ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan? A me tocca andare! Come fai a dire no a tua figlia». Si ride ancora nel finale, perché lo schermo diventa buio e si sente solo la sua voce come se fosse un vero fuorionda. Fiorello scherza sul figlio di Amadeus «a cui vogliono dare la direzione del Tg2 solo perché è il figlio di Amadeus». E ancora: «Ah sapete che il Nove mi vuole? Io ci vado... A mia figlia 12 trasmissioni? Ma anche se gliene danno 8 va bene». «Mia figlia – ha poi precisato - non ha velleità artistiche, non vuole fare nemmeno questo mestiere, almeno per adesso è così».

(Unioneonline/D)

