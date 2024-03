C’è il raddoppio: Fiorella Mannoia nel Sinis non si esibirà una volta ma due. E chissà se ci sarà anche la terza, visto che i biglietti vanno a ruba. La cantante dalla chioma rossa incanterà il pubblico dell’anfiteatro di Tharros, a San Giovanni di Sinis, il 21 e il 22 luglio, nell’ambito del festival “L’isola dei giganti” che si unisce al “Dromos Festival”. In principio doveva esserci un unico appuntamento del suo tour estivo. Ma visto che i biglietti sono andati a ruba gli organizzatori si sono messi al lavoro per proporre una seconda serata. Appuntamento quindi doppio. L’orario di inizio è fissato per le 21.30, sia il 21 sia il 22 luglio. I biglietti si potranno acquistare da oggi pomeriggio sul sito di Dromos all’indirizzo www.dromosfestival.it. Il biglietto per il concerto darà diritto all'accesso al sito di Tharros nel periodo tra il 14 e il 28 luglio.

L’artista ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni con nuovo progetto live dal titolo “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. Dopo il debutto nella sua città il 3 giugno, tra le mura delle Terme di Caracalla, la Mannoia arriverà nell’anfiteatro degli scavi archeologici di Tharros, a Cabras. Un luogo che tutti invidiano.

E chissà se si presenterà scalza, come è accaduto sul palco di Sanremo, mentre cantava la sua Mariposa: un orgoglio di essere donna.

