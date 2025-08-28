Fine estate con la musica al chiostro di Santa Maria di Betlem di SassariDodici concerti organizzati dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra filarmonica della Sardegna
Il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari ospita da sabato e sino al 25 settembre la rassegna concertistica “Musica d’estate”. Organizzata dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra filarmonica della Sardegna con la direzione artistica di Antonio Puglia, la rassegna propone 12 appuntamenti, tutti con inizio alle 20.30.
Si parte sabato con il concerto inaugurale “Solisti all’Opera” affidato al trio composto da Giuseppe Nova al flauto, Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte.
In programma brani dalle più note opere liriche, dal duetto di Carulli tratto dal Poliuto di Donizetti all’intermezzo della Carmen di Bizet, dal duetto fantasia di Klosé sui temi della Sonnambula di Bellini a un omaggio a Maria Callas, fino alla Serenata di Cilea e a una Fantasia dal Barbiere di Siviglia di Rossini.
Prossimi appuntamenti. La rassegna proseguirà lunedì 1 settembre con il recital chitarristico di Francesco Tizianel, il 2 con il Duo “Tenere Armonie”, composto dalla cantante Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti e il 3 con il recital pianistico di Maurizio Mastrini in “Ghost International Tour”.