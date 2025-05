La rassegna internazionale curata dall’Associazione Arte in Musica va in trasferta al Duomo di Alghero, dopo gli appuntamenti nella basilica del Sacro Cuore a Sassari. Domani alle 20.30 il Festival del Mediterraneo propone un trio d’eccezione: l'organista Fabio Frigato, i trombettisti Antonio Mura, docente del Conservatorio “Canepa” di Sassari, e Roberto Rivellini, tromba dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Il programma prevede il concerto per due trombe e organo il celebre Concerto per due trombe e orchestra RV 537 di Antonio Vivaldi (nell’arrangiamento di Jean Thilde), Sonata in do maggiore di Domenico Gabrielli, Sonata in re maggiore di Petronio Franceschini e Concerto in do maggiore di Francesco Manfredini (arr. Alceo Toni).

Fabio Frigato eseguirà invece per organo solo Introitus di Riccardo Collu, il Praeludium in mi minore BuxWV 142 di Dietrich Buxtehude, Gott hat alles wohlgemacht, quarto movimento della Cantata Geist und Seele wird verwirret BWV 35 di Johann Sebastian Bach, composta a Lipsia nel 1726 in occasione della XII domenica dopo la Trinità, e la trascrizione per organo della Fantasia in fa minore per organo meccanico K 594 di Wolfgang Amadeus Mozart.

© Riproduzione riservata