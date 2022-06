“Sto piangendo, piango di gioia e di dolore”.

Così Fedez introduce sui social gli audio della seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas.

"Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte, non essere ricordato dai miei figli”, spiega, chiedendosi se “tutto questo mi sia stato realmente di insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

Negli audio si sente il pianto disperato del rapper 32enne: “Ho paura di morire”, dice.

“Prendete queste mie esternazioni come meglio credete - aggiunge oggi -: voglia di condividere, manie di protagonismo, o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c'è a chi può fare bene tutto questo. E tanto mi basta”.

A marzo Fedez si era dovuto sottoporre a un complicato intervento chirurgico di sei ore nel quale gli è stata asportata una parte del pancreas, tumore compreso. Dopo qualche giorno di recupero ha potuto fare rientro dalla sua famiglia.

