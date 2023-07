Parte oggi, venerdì 21, a Porto Cervo, la nuova stagione del cartellone di spettacoli dal vivo del Billionaire con appuntamenti per tutti i gusti con grandi personaggi, eccellenze culinarie e tanta musica.

Domani tocca a uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023, Lazza, fenomeno che ha conquistato il pubblico grazie alla sua preparazione musicale, con studi al Conservatorio e capacità di scrittura. La sua “Cenere” ha scalato tutte le classifiche, in tempi non sospetti scrisse un brano cult intitolato proprio “Porto Cervo”. L’altro attesissimo artista è Fedez, anche lui protagonista a Sanremo come big e ospite d’eccezione, che continua a mietere successi uno dopo l’altro e a far parlare di sé.

Stasera dalle ore 21 l’inaugurazione è con lo spettacolo di varietà con celebri interpreti delle arti circensi provenienti da varie parti del mondo.

A seguire il dj set di un Maestro della consolle del calibro di Lele Sacchi.

Domenica 23 mattatore sarà lo showman, cantante, chitarrista e compositore Alessandro Ristori che con il gruppo The Portofinos è reduce da un tour internazionale di straordinario successo. Il concerto, in programma dalle ore 21, proporrà in anteprima i nuovi lavori di Ristori contenuti nel disco di prossima uscita.

Nella seconda parte dell’evento spazio ancora alla musica disco con le performance dei dj Deitz e Will Kerk.

