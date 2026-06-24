Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”.

Il contratto della storica conduttrice scadrà a fine luglio e, secondo quanto si apprende, la giornalista al momento non ha firmato nessun nuovo contratto con la Rai.

La stessa azienda ha diramato una nota confermando le indiscrezioni: «Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su "Chi l'ha visto?", programma di cui Sciarelli è da oltre vent'anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità».

Intanto mercoledì della prossima settimana andrà in onda l'ultima puntata della stagione del programma di Rai3. La giornalista, a quanto pare, resterà a disposizione per eventuali speciali nel caso si verificassero eventi o svolte clamorose nei casi che ha sempre trattato.

(Unioneonline/D)

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