C’è un’intera comunità, quella di Decimomannu, con il fiato sospeso e il cuore che batte a ritmo di musica. Oggi è il grande giorno per Matteo Trullu, il quattordicenne sardo che, dopo aver conquistato il pubblico italiano trionfando all’ultima edizione di The Voice Kids su Rai 1, veste i colori azzurri sul palco di Junior Eurovision Song Contest 2026, in corso di svolgimento a Malta.

A sostenere da vicino il giovane talento c'è anche l'amministrazione comunale. Monica Cadeddu, sindaca del paese, ha dichiarato in partenza per l'isola maltese: «Sto partendo per Malta per sostenere, a nome di tutta la comunità decimese, il nostro Matteo Trullu, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Junior. A Matteo auguro di vivere questa esperienza al massimo, di divertirsi, emozionarsi e godersi ogni momento. In bocca al lupo, Matteo, tutta Decimomannu fa il tifo per te!».

La favola musicale di Matteo ha radici solide e una forte determinazione. Nato il 10 settembre 2012, il giovane artista ha sbalordito l'Italia intera durante il talent show condotto da Antonella Clerici, entrando nel team di Nek e trionfando nella finalissima con una memorabile interpretazione di Maniac, impreziosita da performance alla chitarra. Una vittoria che lo stesso Matteo ha definito una vera e propria «rivincita» contro chi in passato dubitava del suo percorso artistico.

Grande appassionato di musica a 360 gradi, Matteo unisce a una voce potente e a una presenza scenica magnetica una spiccata abilità strumentale. Non a caso, per la kermesse europea, il giovane talento porta in scena il brano “Che cos'è l'amore?”, una canzone dalle vibrazioni pop anni Ottanta che racchiude l'essenza della sua età e, al tempo stesso, rappresenta una dichiarazione d'amore viscerale per la musica.

La kermesse di Malta rappresenta un nuovo, prestigioso trampolino di lancio per il cantante di Decimomannu, che continua a coltivare la sua passione studiando al conservatorio con il sogno un giorno di calcare il palco di Sanremo.

Nel frattempo, la macchina del tifo non si è fermata: da Decimomannu al web, passando per i canali ufficiali della manifestazione, l'Italia intera si stringe attorno al suo giovane alfiere, pronta a cantare e a sostenere la sua emozionante avventura europea.

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