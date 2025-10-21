Continua la stagione autunnale del Bflat, con doppia data di un jazzista italiano di spicco già avvezzo ai palchi cagliaritani: Fabrizio Bosso si esibirà con il suo Spiritual Trio al locale del Quartiere del Sole, per ben due serate di fila giovedì 23 e venerdì 24 in occasione del tour promozionale per il nuovo album del gruppo, "Welcome Back".

Entrambe le date avranno inizio alle 21:30, solo gli ultimi due appuntamenti del cartellone 2025/2026 organizzato dal Bflat.

Il trombettista di origini torinesi, formatosi nelle migliori fucine del jazz internazionale e considerato uno dei migliori nel nostro paese, ha negli anni collaborato con grandi nomi del panorama tricolore come Renato Zero, Claudio Baglioni, Paolo Fresu, Frankie hi-nrg mc e Mario Biondi, spesso in coppia con la voce di Chiara Civello e con una presenza fissa all'Umbria Jazz fin dal 1999.

Oltre ad essere volato più volte a Sanremo con Sergio Cammeriere, Simona Molinari, Raphael Gualazzi e Nina Zilli, Bosso ha anche costruito negli anni un nutrito catalogo solista, parte del quale condiviso con il suo Spiritual Trio.

Nato nel 2008 dall'incontro con l'organista Alberto Marsico e il batterista Alessandro Minetto, nel corso della sua esistenza il terzetto ha partecipato a numerosi festival jazz e pubblicato ben tre album prima dell'uscita di quest'anno, "Welcome Back", che segna un letterale ritorno sulle scene dopo l'ultimo lavoro del 2019. In un omaggio costante al patrimonio musicale afroamericano, lo Spiritual Trio rilegge il sacro gospel tramite il caos ordinato dell'hard bop, in una scarica di energia e swing che nell'uscita più recente attraversa anche le grandi colonne sonore, con "Theme from Taxi Driver". Custodi di un equilibrio fra tradizione e modernità, Bosso e i suoi offriranno questa visione del jazz al pubblico di Cagliari.

