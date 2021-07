Nella "città di pietra" della Gallura, per il sedicesimo anno consecutivo, torna il Faber Festival in un omaggio al grande cantautore genovese, alla sua musica e al suo amore per la Sardegna.

Ed è "Un mondo a più voci" quello che verrà raccontato nell'edizione 2021 che animerà per due giorni, il 16 e il 17 luglio, le vie e le piazze del centro storico di Tempio Pausania, cittadina d'adozione del cantautore genovese.

A mettere in musica l'omaggio a De André sono anche quest'anno artisti nazionali e internazionali, invitati a partecipare dal direttore artistico Sandro Fresi, musicista e compositore che da anni cura, in sinergia con il Comune di Tempio Pausania, la programmazione del festival.

GLI APPUNTAMENTI – Ad aprire la rassegna venerdì 16 luglio (alle 18.30) sarà la Banda Musicale "Città di Tempio Pausania" in un’esibizione per le vie centro cittadino. Un concerto itinerante, dunque, che partendo da corso Matteotti arriverà fino al luogo simbolo del Festival: la coloratissima Piazza Faber, realizzata nel 2016 su un progetto dell'archistar Renzo Piano, caro amico del cantautore genovese, dallo Studio di architetti Alvisi Kirimoto.

In Piazza Faber alle 19 si esibirà poi l'Alden Duet, progetto musicale nato nel 2012 dall'incontro tra la cantante Denise Gueye e il chitarrista classico, Alain Pattitoni.

Alle 19.45 il duo sassarese lascerà il palco ai suoni caraibici del combo cubano Tumbao de Primera, composto da Yanara Reyes (voce e contrabbasso), Yoel Toca Torrente (tastiere), Rolando Brydson (timbales) e Nicola Pilo (percussioni).

Fulcro della prima serata sarà il concerto "Un mondo a più voci", spettacolo della storica band di Fabrizio De André. Mario Arcari (fiati), Ellade Bandini (batteria), Giorgio Cordini (chitarra, bouzouki, voce) e il cantante Napo, ospite del Trio, si esibiranno in Piazza Gallura alle 21 e chiuderanno la prima serata del Faber Festival 2021.

LA SECONDA GIORNATA – Per la seconda giornata della rassegna l'appuntamento è alle 21 in Piazza San Pietro per il gran finale con Max Manfredi, cantautore, scrittore e uomo di teatro, considerato l'ultimo grande cantautore della scuola genovese, pluripremiato ed elogiato dallo stesso Fabrizio De André.

Manfredi si esibirà in un concerto acustico, "Alla fiera della Maddalena", accompagnato da Andrea Facco al bouzouky e plettri e da Angela Zapolla al violino.

Ad accompagnare il pubblico all'ascolto, in entrambe le serate, sarà la cantante e interprete Paola Giua.

