Sembrava ormai chiaro che avremmo dovuto aspettare a lungo prima che la terza stagione di “Euphoria” potesse prendere il via. La serie teen drama della HBO, divenuta in breve tempo un successo internazionale di enorme portata, ha osservato con un filtro diretto e senza censure la vita degli adolescenti americani attraverso temi come il sesso, la dipendenza e le intolleranze sociali. Buona parte dei riscontri positivi dipendono dalla scoperta di giovani talenti come Zendaya, Sidney Sweeney, Hunter Schafer e Jacob Elordi, ad oggi tra le più grandi promesse nel mondo dello star system. Proprio l’insistente richiesta che i protagonisti stanno avendo da parte delle produzioni cinematografiche e televisive ha obbligato l’emittente a posticipare i piani per i nuovi episodi, con un rinvio ufficiale avvenuto lo scorso 25 marzo. In un’intervista rilasciata a Variety lo stesso mese, Zendaya ha ammesso di non avere notizie sulla serie, dubitando perfino che un suo seguito possa veder la luce. Anche durante l’anteprima di “Challengers” a Los Angeles l’attrice ha ammesso di non possedere alcun potere decisionale sul suo futuro.

Oltre agli impegni sul set e alle complicazioni dovute agli scioperi di attori e sceneggiatori del sindacato SAG-AFTRA, ad aver cambiato i piani per lo show è stata l’improvvisa morte lo scorso anno del produttore esecutivo Kevin Turen e di Angus Cloud. Insieme al profondo sgomento suscitato nei confronti del team, la scomparsa dell’attore ha lasciato insoluti alcuni importanti sviluppi di trama sul personaggio di Fezco, tanto da motivare il creatore Sam Levinson a un completo rifacimento dello script. Dopo un periodo di silenzio non trascurabile, nuovi aggiornamenti sono arrivati lo scorso giugno da parte di Casey Bloys, boss di HBO e dei contenuti streaming della piattaforma Max. Oltre alla conferma di voler coinvolgere tutti i componenti del cast principale, ha dichiarato in risposta ad una domanda sui prossimi episodi della serie: “Sam Levinson ci sta lavorando. C'è stato molto avanti e indietro... Uno dei problemi penso sia che Sam stia pensando che non vuole che sia più ambientato al liceo. Quella era l'ambientazione della storia e aveva senso. Quando si elimina quel dettaglio, allora si inizia a parlare di dove ambientarla e quanto avanti nel futuro dovrebbe essere e cose simili. Ma penso che troverà un approccio che lo entusiasma ed è impegnato a scrivere”.

Sull’eventualità che lo show compia un salto temporale ha espresso qualche buona considerazione Hunter Schafer. In un’intervista rilasciata a Variety, l’interprete di Jules svela una certa attrazione per questa idea, poiché aiuterebbe il suo personaggio a trovare il giusto distacco dagli eventi traumatici in cui s’è imbattuto nelle fasi pregresse: “Le ultime due stagioni sono state piuttosto dure per Jules, quindi spero solo che sia riuscita a rilassarsi e ad essere una normale adolescente”. Ad oggi, a distanza di un mese esatto dalle ultime dichiarazioni di Bloys, arriva la conferma ufficiale che i lavori sulla terza stagione di “Euphoria” son finalmente ripartiti, insieme al ritorno dell’insostituibile cast e l’inizio della produzione fissata al prossimo gennaio. Secondo quanto riportato da Deadline, anche il salto temporale sembra sia stato confermato, dando credito alle precedenti speculazioni. Su questi sviluppi, la responsabile delle serie drammatiche e dei film HBO Francesca Orsi ha rilasciato il seguente comunicato: “Sono entusiasta che siamo pronti a iniziare la produzione di Euphoria a gennaio. Non potremmo essere più felici della nostra partnership creativa con Sam e questo incredibile cast. Non vediamo l'ora di dare vita a questa nuova stagione di Euphoria per i fan”. Notizie confortanti che finalmente lasciano intravedere una concreta speranza. Speriamo di ricevere già entro l’anno corrente qualche possibile anticipazione sulle tempistiche che attendono il debutto dei nuovi episodi.

© Riproduzione riservata