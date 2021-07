In Sardegna è l’estate del ritorno dei concerti dal vivo. Tante le date programmate dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Dalle star internazionali come Gonzalo Rubalcaba, Noa, Dee Dee Bridgwater, John Patitucci, agli emergenti come Mahmood, Iosonouncane, Frah Quintale, Colapesce e Di Martino, Diodato. Senza farsi mancare cantanti e musicisti italiani di spessore e noti da tempo al grande pubblico come De Gregori, Bennato, Venditti, Alex Britti, Max Gazzè, Mario Biondi, Mogol, Fabio Concato, Paolo Fresu.

Da Nord a Sud, dai primi di luglio a metà settembre. Dal rock al pop, dal jazz al blues, dal soul al rap. E tornano anche i festival: Time in Jazz, i Grandi Eventi di Sardegna Concerti, JazzAlguer, Cala Gonone Jazz, Dromos, Rocce Rosse, Musica sulle Bocche, Abbabula.

LE REGOLE – Pubblico contingentato, massimo mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso, tutti seduti e distanziati di un metro (congiunti a parte). I biglietti saranno nominativi.

"Alcune Regioni sono andate in deroga per aumentare la capienza, la speranza è che possa esserci la stessa attenzione anche per la Sardegna", sottolinea Salvatore Corona, direttore artistico di Dromos.

LE DATE – Per Gonzalo Rubalcaba, stella internazionale del piano jazz, ormai ci siamo: il 10 luglio a Lo Quarter di Alghero, dove l'11 arriva Dee Dee Bridgwater e il 26 agosto Mogol per una serata dedicata a Battisti (il 27 agosto sarà a Ulassai).

E cresce l’attesa per Mahmood, il 21 agosto al Campo Rugby Maria Pia di Alghero che il giorno prima ospiterà il rapper milanese Rkomi, atteso anche all’Opera Beach Arena del Poetto di Cagliari, il 21.

Al Parco dei Suoni di Riola Sardo si comincia il 24 luglio con Frah Quintale, quindi il 10 agosto Iosonouncane, il 31 Colapesce e Di Martino con la loro “musica leggerissima”. Ancora: il 14 agosto tocca a Diodato, il 21 a Max Gazzè, che il 20 sarà a Cagliari.

Il Campo Rugby di Alghero ospita anche tre maestri del cantautorato: De Gregori il 17 e 18 agosto, Bennato il 28, Venditti il 17 e 18 settembre. Bennato sarà anche il 17 agosto a Ulassai e il 27 a Cagliari. E a Ulassai è atteso anche Alex Britti, il 13 agosto, poi il 15 tocca a Raphael Gualazzi e il 23 a Frida Bollani. Concerto importante anche a Gairo, dove il 22 agosto ci sono i Tazenda.

Grande attesa invece a Oristano, in piazza Duomo il 3 agosto si esibirà l’israeliana Noa. Alle Antiche Terme Romane di Fordongianus c’è invece Niccolò Fabi, l’8 agosto.

Grande serata il 25 luglio al palco galleggiante allestito nel Golfo di Cugnana, dove si esibiranno Salmo, Coez e Bob Sinclair.

Ancora: Samuele Bersani il 28 luglio a Sassai, in piazza Moretti, mentre l’8 settembre tocca a Massimo Ranieri al Parco della Musica di Cagliari.

Nomi di primissimo piano a Time in Jazz: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti il 9 agosto all’Agnata, sempre il 9 Mario Venuti a Porto Rotondo, il 14 a Berchidda Fabio Concato con il Paolo di Sabatino Trio.

Sempre per il jazz, il 23 luglio a Capoterra c’è il grande contrabbassista statunitense John Patitucci. A Lo Quarter di Alghero il 16 luglio c’è il Mark Lettieri Quartet, il 18 invece Giovanni Guidi e Gianluca Petrella omaggiano Gato Barbieri, il 6 agosto tocca a Paolo Fresu.

E nel magico scenario di Nora il 17 luglio, per La Notte dei Poeti, c’è una leggenda del jazz italiano, il pianista Franco D'Andrea, che a marzo ha spento le sue 80 candeline, in quartetto. Il 30 invece tocca a Marcello Murru.

