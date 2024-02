«Ciao Pà». Eros Ramazzotti così sui social dice addio al padre Rodolfo, pubblicando una foto dei tempi in cui lui e il fratello Marco erano ragazzini.

Ex muratore e imbianchino, Rodolfo Ramazzotti aveva 87 anni. Grande amante della musica, aveva imparato a suonare pianoforte e chitarra e spinto il figlio a cantare. Anche grazie a lui dunque quarant’anni fa Eros portò Terra promessa a Sanremo.

«Papà mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte - aveva detto il cantante romano a Sanremo, pochi giorni fa, celebrando il papà e Terra promessa -. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci».

Ramazzotti aveva perso mamma Raffaella, 77 anni, nel 2002. A dedicare un messaggio al nonno anche Aurora Ramazzotti, che ha postato una foto di lei bambina con il nonno. «Guardo questa foto – scrive Aurora - e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra di vedere mio figlio tra le tue braccia. Sono felice che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R., non eravamo pronti a salutarti».

