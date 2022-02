Enzo Iacchetti è positivo al Covid-19 e dunque stop, insieme a Ezio Greggio, alla conduzione di “Striscia la notizia”.

A comparire ieri sera dietro al bancone del tg satirico sono stati infatti gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già guidato il programma dal 3 novembre all’11 dicembre 2021.

"Ho il Covid, ma grazie alla terza dose di vaccino sto bene e non ho neanche un sintomo”, ha spiegato Iacchetti in un video postato su Instagram, realizzato anche per rincuorare i fan che si ponevano domande circa le sue condizioni di salute. Ezio Greggio, come ha poi precisato Iacchetti, “è invece negativo”, ma ha comunque ceduto il testimone nella conduzione della trasmissione “per una questione di protocollo”.

“Vaccinatevi – ha quindi chiuso Iacchetti – perché con le dosi di vaccino, come potete vedere, il Covid non porta neanche un raffreddore”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata