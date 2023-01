«Mamma questa volta ce l’abbiamo fatta, dopo tanti sacrifici qualcuno ha creduto in me. Grazie mamma». Eleonora Cabras, ha 19 anni e arriva da Sorso, e da oggi come ballerina di danza latino americana siede tra i banchi della scuola di Amici, la popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Era partita per fare un casting l’estate scorsa. Poi l’attesa di una risposta. Troppo lunga. «Pazienza», disse allora, «non mi arrendo, ritenterò un’altra volta». Il 2 gennaio la chiamata che le ha cambiato la vita. È partita a Roma il 3 gennaio dopo essere stata convocata dalla redazione di “Amici”.

Nel giorno della registrazione della puntata andata in onda oggi, domenica 8 gennaio, la giuria dei professori ha detto sì, primo fra tutti il ballerino Raimondo Todaro che ha dovuto difendere il suo ingresso nella casa dai maestri Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Una gioia infinita per mamma Ermengarda e papà Fabio. «Al telefono abbiamo pianto», racconta la madre, «continuava a ripetermi: grazie mamma!». Tutto era nato per gioco, su iniziativa della madre. «Ho sempre pensato che avesse un grande talento e la grinta per ottenere di più».

Una sera, nell’estate di due anni fa, l’idea di inviare un video di Eleonora alla redazione di “Amici”. «Uno scherzo condiviso con la sua amica», spiega Ermengarda, «mentre lei distratta giocava sul suo cellulare». Eleonora: «Di sicuro non prenderanno me».

Invece sette giorni dopo la risposta e la richiesta di presentarsi al casting. Da lì la lunga avventura fra prove vinte e perse, fino all’ultima chiamata. Seconda di tre figli, Eleonora ha coltivato la passione per la danza dall’età di 8 anni. In dieci anni ha ottenuto diversi titoli di campionessa italiana nelle varie categorie.

